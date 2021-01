Trump zorgt in extremis nog voor dubieus unicum als president, maar hoe gaat nu verder?

Donald Trump heeft voor de tweede keer een impeachment aan zijn been. Nadat hij eerder werd beschuldigd (en vrijgesproken) van machtsmisbruik, is de president nu opnieuw aangeklaagd. Een unicum, want nooit eerder in de geschiedenis van de Verenigde Staten moest een president twee keer dat lot ondergaan. Al is het nog lang niet zeker of het deze keer wel tot een proces zal komen.