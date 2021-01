Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken krijgt kwalijke term als boemerang in eigen gezicht terug

De nieuwe cijfers van Statbel over de afkomst van de Belgen verleidden Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken om de term “omvolking” nog eens van onder het stof te halen. Zelf zegt hij dat hij niet op de hoogte was dat het woord gerelateerd is aan het nazigedachtegoed, ook al is daar de voorbije jaren al meermaals op gewezen.

De Nederlandse politieke vrienden van Van Grieken, Geert Wilders en Thierry Baudet, gebruiken het vrij regelmatig en ook in zijn eigen partij zijn Filip De Winter en Dries Van Langenhove adepten van de theorie die stelt dat migranten de blanke bevolking in de westerse wereld aan het vervangen zijn. Aangezien Van Grieken er nu ook naar grijpt ter conclusie van een onderzoek over alle buitenlandse achtergronden, zagen zijn tegenstanders op de sociale media de kans schoon om hem er toch “even op te wijzen dat zijn eigen vrouw van Nederlandse afkomst is”, en dat ook de Antwerpse fractieleider in de gemeenteraad, Sam Van Rooy, een Iraanse partner heeft.