Na tien jaar eindelijk prijs: Lior Refaelov (Antwerp) wint Gouden Schoen

Lior Refaelov heeft de Gouden Schoen gewonnen. De Israëliër van Antwerp haalde het in het referendum voor de Beste voetballer van 2020 in de Jupiler Pro League voor Rafael Holzhauser (Beerschot) en Paul Onuachu (Racing Genk). Simon Mignolet en Charles De Ketelaere (Club Brugge) werden vier en vijf. Nu op naar een nieuw contract?

“Ik moet zeggen dat 2020 een raar jaar is. Voor veel mensen buiten het voetbal was dit wellicht het slechtste jaar uit hun leven, vanwege Covid-19. Maar voor mij was het een fantastisch jaar.”

Dat vertelde Lior Refaelov ons begin december in de Presidential Lounge – property of Paul Gheysens. 2020 was inderdaad fantastisch voor de Israëlische spelmaker, zowel privé als sportief. In februari werd hij voor de derde “en laatste!” keer vader. Na Adrian (7) en Mila (5) was het aan Alessandra om zijn hart te veroveren én om hem naar topprestaties te stuwen. Met een dag en nacht krijsende uk in huis ga je natuurlijk niet automatisch alles kapotspelen. Maar vader Lior heeft intussen genoeg ervaring om dat te managen en gelukkig is er ook Gal, die 24/7 voor haar kroost klaarstaat.

Foto: BELGA

Die topprestaties... Laten we beginnen bij het begin. Wie trapte Antwerp – vlak vóór de geboorte – vanop de stip naar de bekerfinale? Juist: Refaelov. Wie bezorgde vele maanden later de Great Old die beker, met de winning goal tegen zijn ex-club? Klopt: Refaelov. Wie zette zijn ploeg op weg naar derbywinst tegen Beerschot? Wie kroonde zich tot Mister Europe met drie beslissende doelpunten, waarvan eentje tegen Tottenham? Wie redde het vel van Ivan Leko toen die in Beveren absoluut moest winnen? Driewerf Refaelov. Die Gouden Schoen is de bekroning en maakt zijn 2020 zo mogelijk nóg mooier.

Sympathieke kerel

Of is het ook een bekroning voor zijn hele Belgische carrière? Tien jaar geleden – op 21 juni 2011 – belandde Rafa in Brugge, net nadat hij in eigen land door spelers, trainers en pers verkozen werd tot Speler van het Seizoen. In zijn debuutmatch tegen Westerlo zette hij Vazquez meteen op weg naar een doelpunt en dreef hij Günther Vanaudenaerde tot wanhoop – en een rode kaart. Zoals hij door de jaren heen zo vaak met de voeten van zijn tegenstander zou spelen, niet zozeer met zotte dribbels, maar wel met zijn fabuleuze traptechniek. In 234 wedstrijden voor Club was hij goed voor 54 goals en 62 assists. Bij Antwerp zit Refaelov in 95 wedstrijden al aan 33 goals en 3 assists.

Foto: BELGA

Op zijn palmares stonden ook al bekerwinst met Club – dankzij zijn geweldige volley in de finale tegen Anderlecht – en twee landstitels. Alleen die individuele award bleef altijd uit. Terwijl Izquierdo, Vormer en Vanaken op het hoogste schavotje stonden, moest Refaelov tijdens elke uitreiking vrede nemen met een bijrol. Eén keertje maar haalde hij de top 10 van de Gouden Schoen, na zijn sterk 2016. Wel werd hij tweemaal tweede in de verkiezing van Profvoetballer van het Jaar, in 2015 en 2016. Een teken dat zijn collega-voetballers, die daarvoor stemmen, hem hoog inschatten. En nu, op 13 januari 2021, heeft hij eindelijk – letterlijk en figuurlijk – prijs. Dankzij zijn prestaties, het Lifetime Achievement-aspect en ongetwijfeld ook zijn persoonlijkheid. Weinig spelers zo sympathiek als Refaelov, die altijd tijd maakt voor supporters, ploegmaats en journalisten.

Foto: BELGA

Lorenzo Staelens

Het werd ook tijd dat hij die Gouden Schoen won, zei Refaelov ons vorige week nog. Immers: in 2014 kreeg Gal – als knapste spelersvrouw – de Gouden Pump mee naar huis. Waar is de tijd? Nu is het aan jou, zei ze me toen. Ze heeft intussen lang genoeg moeten wachten.” (lacht) Het is wel straf hoor, op je 34ste deze trofee nog krijgen. Lorenzo Staelens blijft de oudste winnaar met zijn 35 jaar en 8 maanden, maar Refaelov – 34 jaar en 8 maanden – komt toch aardig in de buurt. Dat hij de laatste jaren nog meer voor zijn job is gaan leven – gezonder eten, minder laat eten, dat soort dingen – heeft zijn vruchten afgeworpen.

Het is spijtig voor Refaelov én Antwerp dat het feestje gisteravond – net als op de Heizel of na de stunt tegen Spurs – beperkt bleef. Geen groot gala, waar zijn broers, zus en ouders graag voor waren afgezakt – zij volgden nu alles online op de voet –, maar een kleine receptie. Damn you, corona! Maar vandaag gaan ze hem op de Bosuil nog eens extra in de bloemetjes zetten en wie weet komt ook zijn contractverlenging er weldra. De Gouden Schoen transfervrij laten gaan, dat zal niet de bedoeling zijn. Zeker niet nadat hij heeft aangegeven dat hij en zijn gezin nergens beter kunnen zitten dan in Antwerpen, de diamantstad die nu ook een gouden tintje krijgt.