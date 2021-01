Na meer dan 50 jaar heeft Antwerp met Refaelov een opvolger voor Van Moer (en Mees): “Ik heb hier lang op gewacht”

Lior Refaelov is nog maar de derde speler van Antwerp die de Gouden Schoen wint. Hij treedt in de voetsporen van Wilfried Van Moer (75) en Vic Mees, die in 2012 op 85-jarige leeftijd overleed. Mees was de allereerste speler die voor zijn prestaties bij de Great Old de trofee in ontvangst mocht nemen. De middenvelder, een echt clubicoon, kreeg die in 1957 overhandigd, kort nadat hij met zijn club de beker had gewonnen en vlak voordat hij kampioen werd. Van Moer won exact tien jaar later, in 1967. Het was toen zijn eerste van drie Gouden Schoenen.

LEES OOK. Lior Refaelov (Antwerp) wint Gouden Schoen

Nadien waren er niet veel spelers van Antwerp meer die dichtbij kwamen. Al werden Frans van Rooij (in 1988) en Dieumerci Mbokani (in 2020) wel nog tweede, respectievelijk na Michel Preud’homme en Hans Vanaken.

Nu is het dus prijs voor Refaelov, die dolgelukkig was met zijn Gouden Schoen. “Ik heb zo lang gewacht op deze erkenning. Dit is een bekroning voor tien jaar voetballen in België. Dit is geweldig en een grote eer voor mij en mijn familie. Dit is een individuele trofee, maar ook een boodschap: de ploeg komt altijd voor het individu. Dit zal ook Antwerp helpen. Het gaat nu moeilijk, maar we moeten in die topvier geraken, daar horen we thuis.”