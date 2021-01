“Opmerkelijk en verbluffend: Lior Refaelov haalde in één stemronde meer punten dan in zeven jaar bij Club Brugge”

Het is opmerkelijk. Lior Refaelov haalde in één stemronde in 2020 meer punten dan in de zeven jaar die hij bij Club Brugge speelde samen. Pas na tien jaar voetbal in de Jupiler Pro League krijgt hij de hoogste onderscheiding. Oók opmerkelijk. Maar helemaal in de lijn van een bijzonder vreemd voetbaljaar.