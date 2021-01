Meteen prijs voor Mauricio Pochettino: PSG pakt tegen Marseille zijn tiende Supercup

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond in het Stade Bollaert-Delelis in Lens haar tiende Franse Supercup mogen vieren. De Parijzenaars, regerend kampioen en bekerwinnaar, haalden het met 2-1 van vicekampioen Olympique Marseille. Voor nieuwe coach Mauricio Pochettino, die onlangs Thomas Tuchel opvolgde, is het zijn eerste prijs als coach van PSG.