Geen geld en toch versterkingen: Anderlecht toont zich nog maar eens creatief op de transfermarkt

Er is amper transferbudget en toch roert Anderlecht zich op de transfermarkt. Sportmanager Peter Verbeke telt elke cent. Zo kon hij via een constructie middenvelder Majeed Ashimeru (23) huren bij RB Salzburg en mogelijk komt er nog offensieve versterking. Om de financiële balans in evenwicht te houden lijkt RSCA wel af te haken voor de Oekraïense spits Kukharevych.