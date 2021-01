Vicepresident Pence gaat Trump niet afzetten met 25ste amendement: “Politieke spelletjes”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is niet van plan het 25ste amendement in te roepen om president Donald Trump af te zetten. Dat zei hij – kort voor de stemming in het Huis over een resolutie die hem daartoe oproept – in een brief aan de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Dat 25ste amendement van de grondwet laat de vicepresident toe om samen met een meerderheid binnen de regering vast te stellen dat een president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen.

Volgens Pence zou zo’n daad niet in het belang zijn van het land of conform de grondwet, aldus de vicepresident in de brief. Pence schrijft dat hij niet zal toegeven aan “politieke spelletjes”, net zoals hij vorige week niet toegaf aan druk om het verkiezingsresultaat om te keren. Volgens hem is het 25ste amendement er om medische redenen, niet als “straf of machtstoe-eigening”. Het amendement nu inroepen zou een “vreselijk precedent” stellen.

“Na de vreselijke gebeurtenissen van vorige week is de energie van onze regering erop gericht om een ordelijke overgang te verzekeren”, schrijft Pence. Met een citaat uit de Bijbel, zegt hij dat het nu tijd is om samen te komen en te herstellen. “Ik dring er bij u en elk Congreslid op aan om acties te vermijden die verder zouden verdelen en de hartstocht van het moment aanvuren. Werk met ons om de temperatuur te laten dalen en ons land te verenigen terwijl we ons voorbereiden op de eedaflegging van president-elect Joe Biden als de volgende Amerikaanse president.”

PENCE writes a letter to Pelosi saying he won’t invoke the 25th Amendment pic.twitter.com/PiMAzTInzB — Kyle Cheney (@kyledcheney) January 13, 2021

Wel nog impeachment

Trump riskeert wel nog steeds afzetting via een nieuwe impeachmentprocedure. Daarover moet woensdag worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Kort nadat de brief van Pence werd verspreid, heeft Pelosi in een verklaring bekendgemaakt wie de negen “managers” in het impeachmentproces worden. “Het is hun grondwettelijke en patriottische plicht om te pleiten voor impeachment en afzetting van de president.” Het mag duidelijk zijn dat de Democraten doorzetten met hun impeachment, nu een afzetting door Pence van tafel is geveegd.