Joe Biden reageert op impeachment Trump: “Verantwoordelijk voor geplande aanval op democratie”

Aanstaand Amerikaans president Joe Biden heeft in een schriftelijke verklaring gereageerd op het impeachment van uittredend president Donald Trump. Dat werd woensdagavond goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. In zijn reactie geeft Biden aan te hopen dat het andere dringende werk van de Senaat niet in het gedrang komt door Trumps proces, maar laat hij tegelijk blijken dat zijn voorganger de blamage volgens hem verdiend heeft.

“Vorige week zagen we een ongeziene aanval op onze democratie”, begint Biden zijn verklaring. “Het leek in niets op waar we getuige van geweest zijn in de 244-jarige geschiedenis van onze natie. Een gewelddadige aanval op het Capitool van de VS zelf. Op de afgevaardigden van het volk. Op politieagenten die elke dag hun leven riskeren om hen te beschermen. En op medeburgers die dienen als publieke ambtenaren in die citadel van vrijheid. Ruiten en deuren werden vernield. Kantoren overhoop gehaald. Een agent van de Capitoolpolitie werd vermoord. Een andere liet enkele dagen later het leven. Vier andere mensen stierven in de zinloze herrie van die dag.”

“Deze criminele aanval was gepland en gecoördineerd. Het werd uitgevoerd door politieke extremisten en binnenlandse terroristen, die tot dit geweld werden aangezet door president Trump. Het was een gewapende opstand tegen de Verenigde Staten van Amerika. En zij die verantwoordelijk zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen.”

“Vandaag hebben de leden van het Huis van Afgevaardigden hun macht die hen is verleend onder onze grondwet uitgeoefend en gestemd om de president te impeachen en verantwoordelijk te houden. Het was een stemming met steun uit beide partijen, uitgevoerd door leden die de grondwet en hun geweten volgden. De procedure gaat voort in de Senaat.”

“Deze natie blijft ook in de greep van een dodelijk virus en een slinkende economie. Ik hoop dat het leiderschap van de Senaat een manier zal vinden om met hun grondwettelijke verantwoordelijkheden rond impeachment om te gaan, terwijl ze ook werken aan de andere dringende zaken van deze natie.”

“Van aanstellingen in sleutelrollen zoals de departementen voor binnenlandse veiligheid, staat, defensie, financiën en directeur van de nationale inlichtingendiensten, tot ons vaccinatieprogramma op schema krijgen, en onze economie weer aan de gang krijgen. Te veel mede-Amerikanen hebben te lang geleden tijdens het voorbije jaar om dit dringende werk uit te stellen.”

“Ik heb vaak gezegd dat er niets is dat we niet kunnen doen, als we het samen doen. En het is nooit meer cruciaal geweest om samen te staan als een natie dan op dit moment. Dus moeten we onthouden wie we zijn als Amerikanen, waar we voor staan en in geloven. Het is tijd voor ons om te zijn wat we op ons best altijd geweest zijn. De Verenigde Staten van Amerika”, besluit Biden.