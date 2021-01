Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt impeachment van president Donald Trump goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een impeachment van de Republikeinse president Donald Trump gestemd, zo was live op nieuwszender CNN te volgen. Er waren 232 stemmen voor en 197 tegen. Vijf parlementsleden hebben niet gestemd.

Tien Republikeinen stemden mee met de Democratische meerderheid, die in blok handelde. Volgens nieuwszender CNN en het NBC News is nooit eerder zo over de partijen heen over een impeachment gestemd.

Trump is in een door de Democraten ingediend artikel beschuldigd van “aanzetten tot opstand”. Het handelt onder meer over de bestorming door zijn aanhangers van het Capitool vorige week na een vlammende toespraak en zijn herhaalde ongegronde beweringen dat de presidentsverkiezingen massaal vervalst waren en dat hij de winnaar is.

Hij is de eerste president uit de Amerikaanse geschiedenis die twee keer een impeachment oploopt.

In februari vorig jaar sprak de Senaat Trump vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire, nadat het Huis hem een eerste keer “impeached” had.

Het dossier verhuist nu naar de Senaat die een afzettingsproces zal voeren. Dat zal wellicht na de inauguratie van Joe Biden als president zijn. De eedaflegging is gepland voor 20 januari.

Geen spoedzitting

Leider van de huidige Democratische minderheid in de Senaat Chuck Schumer zei dat het proces in de Senaat in principe “meteen kan beginnen”. Althans, als de leider van de Republikeinse meerderheid Mitch McConnell ermee instemt om de Senaat vervroegd te laten zetelen voor een noodsessie. Anders zal het proces beginnen na 19 januari. “Maar vergis je niet: er zal een impeachmentproces zijn in de Amerikaanse Senaat. Ondanks de pogingen van Donald Trump en gewelddadige opstandelingen, is Amerika geen dictatuur”, aldus Schumer.

Volgens leider van de huidige Republikeinse meerderheid in de Senaat Mitch McConnell zal het impeachmentproces tegen Trump er echter niet meteen beginnen via een spoedzitting. Zo’n vroege start heeft volgens McConnell geen zin.

“Het Senaatsproces zal beginnen op onze eerste normale bijeenkomst volgend op ontvangst van het impeachmentartikel van het Huis”, verklaarde McConnell, ten vroegste op 19 januari dus, wanneer een zitting gepland staat. “Gezien de regels, procedures, en precedenten in de Senaat rond presidentiële impeachmentprocessen, is er simpelweg geen kans dat een eerlijk of serieus proces afgerond zou kunnen worden alvorens president-elect Biden de eed aflegt volgende week. De Senaat heeft eerder drie presidentiële impeachmentprocessen gehouden. Die duurden respectievelijk 83 dagen, 37 dagen en 21 dagen.”

“Zelfs als het proces in de Senaat deze week zou beginnen en gezwind zou gaan, zou een finaal verdict pas bereikt worden nadat president Trump zijn ambt heeft verlaten. Dit is geen beslissing die ik maak, het is een feit. De president-elect zelf zei vorige week dat zijn eedaflegging op 20 januari de ‘snelste’ weg is voor een wijziging in de uitvoerder van het presidentschap”, aldus McConnell.

Volgens McConnell zou de Senaat zich volgende week beter concentreren op het mogelijk maken van een veilige eedaflegging en ordelijke transitie van de macht.

De Democraten zijn er vooral op uit dat Trump het verbod krijgt nog ooit een openbaar ambt te bekleden, zodat hij zich in 2024 niet kandidaat kan stellen voor het Witte Huis.

Pelosi zet handtekening

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, zette na de stemming haar handtekening onder het impeachmentartikel. Daarbij verklaarde ze: “Vandaag heeft het Huis, met steun vanuit beide partijen, gedemonstreerd dat niemand boven de wet staat, zelfs niet de president van de VS. Dat Donald Trump een duidelijk en huidig gevaar is voor ons land en dat wij opnieuw onze eed eren om de grondwet te beschermen en verdedigen. En nu, triest en met een gebroken hart over wat dit betekent voor ons land, een president die zou aanzetten tot een opstand, zal ik het impeachmentartikel onderteken.”