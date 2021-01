President Trump rept niet over impeachment, veroordeelt geweld: “Geen échte supporters van mij”

Amerikaans president Donald Trump heeft een paar uur na zijn impeachment een videotoespraak verspreid, maar daarin met geen woord gerept over die historische tweede aanklacht. Wel leek hij zijn vel te proberen redden in het komende proces door alle verantwoordelijkheid voor het voorbije en dreigende toekomstige geweld van zich af te schuiven. “Geen échte supporter van mij zou ooit achter politiek geweld kunnen staan.”

In zijn videoboodschap vanuit het Oval Office in het Witte Huis riep Trump woensdagavond op tot eenheid, en zei hij dat geweld geen plaats heeft in de VS. Aangezien zijn eigen socialemediaprofielen en YouTube-kanaal geschorst zijn – nadat hij aanvankelijk gezegd had dat de relschoppers “heel speciaal” zijn en hij “van hen houdt” –, werd de video gepost door het Witte Huis.

De uittredende president sprak over de bestorming van het Capitool, die “het hart van de Republiek trof” en “miljoenen Amerikanen kwaad maakten en schokten over het hele politieke spectrum”. De uittredende president zegt dat hij het geweld “ondubbelzinnig veroordeelt”.

“Geweld en vernieling hebben geen plaats in ons land noch in onze beweging. ‘Making America Great Again’ heeft altijd gegaan over het verdedigen van de rechtsstaat, de mannen en vrouwen in de ordediensten steunen, en de meest heilige tradities en waarden van onze natie hooghouden. Bendegeweld gaat in tegen alles waar ik in geloof en waar onze beweging voor staat”, aldus Trump.

“Geen échte supporter van mij zou ooit achter politiek geweld kunnen staan. Geen échte supporter van mij zou ooit een gebrek aan respect tonen voor de ordediensten of onze Amerikaanse vlag. Geen échte supporter van mij zou ooit zijn mede-Amerikanen bedreigen of aanvallen. Als jij zulke dingen doet, steun je onze beweging niet, je valt die aan en je valt ons land aan. We kunnen het niet tolereren.”

Foto: REUTERS

Black Lives Matter

Trump verwees ook impliciet naar de Black Lives Matter-protesten. “Helaas hebben we het voorbije jaar - dat zo moeilijk was door Covid-19 - politiek geweld uit de hand zien lopen”, zegt Trump. “We hebben te veel rellen, te veel bendes, te veel daden van intimidatie en vernieling gezien. Het moet stoppen. Of je nu rechts of links bent, een Democraat of een Republikein. Er is nooit een rechtvaardiging voor geweld, geen excuses, geen uitzonderingen. Amerika is een natie van wetten. Zij die deelnamen aan de aanvallen vorige week, zullen terechtgesteld worden.”

Dreiging bijkomend geweld

“Nu vraag ik iedereen die ooit geloofd heeft in onze agenda, om te denken over manieren om de spanningen te verminderen, driften te kalmeren, en te helpen om vrede te promoten in ons land”, aldus Trump.

“Er zijn berichten dat bijkomende demonstraties gepland worden in de komende dagen, zowel hier in Washington als doorheen het land. Ik ben ingelicht door de Amerikaanse Secret Service over de mogelijke dreigingen. Iedere Amerikaan verdient het om gehoord te worden op een respectvolle en vreedzame manier. Dat is je recht onder het 1ste amendement. Maar ik kan niet benadrukken (sic.) dat er geen geweld, geen breken van wetten, en geen vandalisme mag zijn. Iedereen moet onze wetten volgen en luisteren naar de instructies van de ordediensten.”

“Ik heb federale agentschappen bevolen om alle nodige middelen te gebruiken om de orde te bewaren. In Washington DC brengen we duizenden leden van de Nationale Garde om de stad te beveiligen en te verzekeren dat een overgang veilig en zonder incidenten kan gebeuren.”

Foto: AFP

Censuur sociale media

“Zoals jullie allemaal was ik geschokt en diep bedroefd door de ramp aan het Capitool vorige week. Ik wil de honderden miljoenen ongelooflijke Amerikaanse burgers bedanken die op dat moment hebben gereageerd met kalmte, gematigdheid en fatsoen. We zullen door deze uitdaging komen, zoals altijd.”

De president kon het niet laten ook naar zijn Twitter-, Facebook- en YouTube-ban te verwijzen: “Ik wil het ook hebben over de ongeziene aanval op de vrijheid van meningsuiting die we de laatste dagen gezien hebben. Dit zijn gespannen en moeilijke dagen. De pogingen om onze medeburgers te censureren, annuleren en op zwarte lijsten zetten zijn fout en gevaarlijk. Wat nu nodig is, is dat we naar elkaar luisteren, niet om elkaar het zwijgen op te leggen. Wij kunnen allemaal kiezen, met onze acties, om boven de rangen uit te stijgen en een gemeenschappelijke basis en gedeeld doel te vinden.”

“We moeten ons focussen op het bevorderen van de belangen van de hele natie, de mirakelvaccins bezorgen, de pandemie verslaan, de economie heropbouwen, onze nationale veiligheid beschermen, en de rechtsstaat handhaven.”

“Vandaag roep ik alle Amerikanen op om de hartstochten van het moment te boven te komen en samen te komen als één Amerikaans volk. Laten we kiezen om verenigd vooruit te gaan, voor het welzijn van onze families, gemeenschappen en ons land”, besloot Trump.

Niets over impeachment, maar...

In zijn videoboodschap repte hij met geen woord over zijn tweede impeachment, die een paar uur voordien werd gestemd in het Huis van Afgevaardigden. En terwijl hij de rellen aan het Capitool scherp veroordeelde, maakte hij ook opnieuw duidelijk dat hij zich niet verantwoordelijk acht voor wat op 6 januari gebeurde.

Hij leek wel in te gaan op de vragen van verschillende Republikeinen om zijn aanhangers nadrukkelijk op te roepen geen verder geweld te plegen, nu de inlichtingendiensten daarvoor waarschuwen. Meerdere van zijn partijgenoten hadden verklaard dat ze hun president anders verantwoordelijk zouden houden, zoals velen hem nu al openlijk verantwoordelijk houden voor de rellen op 6 januari. Mogelijk wil Trump zo voorkomen dat zij in het komende impeachmentproces in de Senaat voor zijn veroordeling stemmen.

Woensdag stemden al tien Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden voor zijn impeachment, en zelfs meerderheidsleider van de Senaat Mitch McConnell zou naar verluidt een impeachment gerechtvaardigd vinden.

Kort voor de stemming in het Huis had Trump al een korte geschreven oproep verspreid om geen verder geweld te plegen. Ook de dag voordien benadrukte hij dat hij “nooit geweld” wil, maar benadrukte hij wel dat zijn toespraak op 6 januari – die tot zijn impeachment wegens opruiing leidde – “totaal gepast” was.