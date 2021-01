VS willen dat Tesla 158.000 voertuigen terugroept voor veiligheidsprobleem

Het Amerikaanse verkeersveiligheidsagentschap NHTSA vraagt de autofabrikant Tesla om 158.000 wagens in de VS terug te roepen, voor een veiligheidsprobleem gelinkt aan het beperkte geheugen van de boordcomputer en het entertainmentsysteem. Het gaat om voertuigen van Model S, geproduceerd tussen 2012 en 2018, en van Model X, geproduceerd tussen 2016 en 2018. Dat blijkt uit een brief die aan de fabrikant is gericht en woensdag is gepubliceerd.