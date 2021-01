Ook auto koning Filip bekogeld tijdens rellen in Brussel

De wake in Brussel, naar aanleiding van het overlijden van de 23-jarige Ibrahima Barrie, liep na een uurtje volledig uit de hand en mondde uit in hevige rellen. Ook koning Filip bleef niet veilig want hij verzeilde per ongeluk ook middenin de betoging. Hij was op weg van het paleis naar het kasteel van Laken. Zijn wagen werd - al dan niet bewust - bekogeld. Dankzij een kundig manoeuvre van zijn chauffeur kon hij ongedeerd ontsnappen.