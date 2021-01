Vrouw van terdoodveroordeelde wetenschapper Ahmadreza Djalali doet oproep op zijn verjaardag: “De mentale kwelling is ondraaglijk”

Op de 49ste verjaardag van Ahmadreza Djalali lanceert zijn vrouw een emotionele oproep. De Zweeds-Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent kan vandaag niet vieren, maar brengt zijn verjaardag in een Iraanse cel door terwijl hij eenzaam zijn executie afwacht. Volgens zijn vrouw, Amnesty International en tal van internationale waarnemers kreeg de man geen eerlijk proces. Zij proberen al meer dan jaar om een vrijlating af te dwingen.

“Vandaag is het de 49ste verjaardag van mijn man. In plaats van die te vieren met zijn familie, zit hij in een cel in Teheran, helemaal alleen”, zegt zijn vrouw Vida Mehrannia in een emotionele videoboodschap. “Ik sprak hem voor de laatste keer op 24 november, toen hij belde om afscheid te nemen en vertelde dat ze zijn executie gingen voorbereiden. Sinds die dag zit hij in eenzame opsluiting en wordt elk contact geweigerd met ons, zijn familie en advocaat.”

Mehrannia voegt eraan toe dat het risico op zijn executie groot blijft. “De mentale kwelling die onze kinderen en ik moeten doorstaan, is ondraaglijk”, zegt de Iraanse. Volgens haar is de veroordeling van haar man het gevolg van een oneerlijk proces op basis van bekentenissen die hij afgelegd zou hebben tijdens folteringen. Ze roept op de initiatieven die oproepen tot zijn vrijlating te steunen.

Djalali zit al 52 dagen vast in de isoleercel sinds hij op 24 november 2020 uit zijn cel gehaald werd in de Evin-gevangenis in Teheran. Vervolgens werd op 1 december het bevel gegeven tot overbrenging naar de Raja’i Shahr-gevangenis in Karaj - een gevangenis waar wel vaker executies uitgevoerd worden - maar dat werd tegengehouden na een bevel van hogerop.

“Doctor Djalali zit vandaag nog steeds in een isoleercel in Evin-gevangenis. Al zeven weken lang zonder enig contact met zijn advocaat of familie. Langdurige eenzame opsluiting – dat is eenzame opsluiting langer dan 15 dagen – is op zich een inbreuk op het internationale verbod op foltering en mishandeling. Bovendien verhoogt het risico op foltering en mishandeling wanneer mensen opgesloten worden zonder toegang tot de buitenwereld”, staat te lezen in een persbericht van Amnesty International.

Bijzondere band

“Zijn situatie blijft enorm zorgwekkend. De internationale druk die eind vorig jaar op gang kwam, heeft vast een rol gespeeld in het verhinderen van de executie en mag nu niet verslappen,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Amnesty International roept politici en diplomaten wereldwijd opnieuw met aandrang op om de Iraanse autoriteiten ervan te overtuigen om de doodstraf in te trekken en om dokter Djalali vrij te laten. In afwachting van zijn vrijlating moet zijn langdurige eenzame opsluiting beëindigd worden en moet hij beschermd worden tegen foltering en mishandeling.”

Doctor Djalali heeft een bijzondere band met ons land, voegt De Graeve er nog aan toe. “De afgelopen maanden toonde de Belgische bevolking zich opnieuw solidair met de man. Zowat alle volksvertegenwoordigers schaarden zich achter oproepen om hem terug thuis te krijgen en ook de regeringen deden inspanningen. Onze vraag vandaag is om die inspanningen verder te zetten, op te drijven en alle mogelijke diplomatieke en politieke kanalen te gebruiken om de vrijlating van Dr. Djalali te bekomen.”

Spionage

Ahmadreza Djalali werd in 2016 opgepakt tijdens een werkbezoek aan Iran. Hij werd beschuldigd van spionage en eind oktober 2017 ter dood veroordeeld. Amnesty International noemt zijn proces “fundamenteel oneerlijk” en zegt dat hij tot bekentenissen werd gedwongen na psychische folteringen. De man raakte in gevangenschap ook nog eens zwaar ziek.