Koningin Mathilde zegt bezoek aan zorginstelling in Bergen af door mogelijke coronabesmetting van medewerker

Het geplande bezoek van koningin Mathilde aan een zorginstelling in Bergen is donderdagochtend afgeblazen. De aanleiding is een mogelijke coronabesmetting in de entourage van de koningin, meldt het paleis.

De koninging zou donderdag om 10 uur een bezoek brengen aan Le Toboggan, een zorginstelling in Bergen waar jonge moeders in moeilijkheden en meisjes met een moeilijke thuissituatie opgevangen worden en de nodige hulp krijgen. Mathilde zou er opvoeders en verantwoordelijken ontmoeten en met enkele van de adolescenten praten.

Dat bezoek werd donderdagochtend plots afgeblazen. Dat heeft niets te maken met de sneeuw of het incident van woensdagavond, waarbij koning Filip in Brussel met zijn wagen vast kwam te zitten tussen een groep relschoppers. Volgens het koninklijk paleis gaat de koningin niet omdat een van haar medewerkers mogelijk besmet is met het coronavirus. “Uit voorzorg is ervoor geopteerd om het bezoek uit te stellen”, zegt woordvoerder Francis Sobry. “De koningin heeft geen hoogrisicocontact met die persoon gehad, dus het was niet extreem noodzakelijk om het bezoek uit te stellen, maar we wilden geen enkel risico nemen. Zeker omdat de instelling die ze zou bezoeken een verblijfscentrum is.”

Een nieuwe datum is er nog niet, maar die zal in de komende uren of dagen bepaald worden.