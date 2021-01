Commissaris-generaal van federale politie na rellen van woensdag: “Burgers moeten emoties kunnen uiten, maar dit is onaanvaardbaar”

“Ik begrijp dat burgers hun ongenoegen kenbaar willen maken, maar de manier waarop is compleet onaanvaardbaar”: dat heeft Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, gereageerd op de rellen van woensdag in Brussel. Hij deed de uitspraken bij RTBF.

De wake voor de overleden Ibrahima Barrie (23), die afgelopen weekend overleed na opgepakt te zijn door de politie, liep woensdag zwaar uit de hand in Brussel. De trieste balans: 116 arrestaties, vijf gewonde agenten, één gewonde betoger, zes beschadigde auto’s, brand aan het commissariaat en schade aan enkele gebouwen waaronder een school.

De commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, noemt wat er zich afspeelde “compleet onaanvaardbaar”. “Ik begrijp wel dat de burgers hun emoties bij het overlijden willen uiten, maar dit is niet de manier”, zei hij donderdag bij RTBF. “Justitie moet diegenen die beschadigingen hebben aangericht en agenten verwond hebben voor de rechtbank brengen. Dat moet ernstig gebeuren, zoals ook het onderzoek naar de tragische dood van Ibrahima serieus moet worden genomen. Het is in ieders belang dat de waarheid aan het licht komt, onder meer om te bepalen of meneer X of mevrouw Y wel nog een plaats heeft bij de politie.”

De Mesmaekers zegt een voorstander te zijn van bodycams. “Omdat ze onze agenten aansporen tot voorzichtigheid en omdat de burgers weten dat hun daden gefilmd worden. Ik heb gevraagd om er een budget voor vrij te maken.”

Een politie waar de burger geen vertrouwen in heeft is voor de commissaris-generaal “geen echte politie”. “En er is inderdaad een vertrouwensprobleem in bepaalde grote steden. Daar moeten we de dialoog aangaan met alle betrokkenen. We gaan dit jaar een veiligheidsmonitor lanceren, een onderzoek dat het vertrouwen in de politie zal meten.”