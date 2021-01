“Twee verschillende karakters, maar ze vullen elkaar heel goed aan”, zegt Jempi Stijnen over zijn zonen Stijn en Steven, in deze volgorde T1 en assistent-coach bij Patro Eisden Maasmechelen. De 69-jarige pater familias beweegt op de achtergrond als adviseur in de jeugdwerking.

Nature or nurture? Plato en Aristoteles vroegen zich al af of de eigenschappen van een mens te herleiden zijn tot zijn genetische aanleg of zijn opvoeding. Wat het antwoord ook moge zijn, in alle sectoren ...