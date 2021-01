Meer dan 1,78 miljoen euro cash, juwelen en luxewagens: politie doet één van de grootste geldvangsten in ons land

Sint-Jans-Molenbeek - De politiezone Brussel-West heeft na een achtervolging in Molenbeek één van de grootste geldvangsten ooit in ons land gerealiseerd. Er werd meer dan 1,78 miljoen euro aan cash geld teruggevonden, naast een hoop juwelen en een aantal luxewagens.

De vangst vond eind december van 2020 al plaats, maar werd nu pas bekendgemaakt door het Brusselse parket omdat het onderzoek eerst volledig afgerond moest worden.

Op 22 december kreeg een patrouille van de anti-banditismebrigade in Molenbeek een luxueuze Mercedes AMG met Franse nummerplaten in het vizier. De bestuurder reed aan hoge snelheid binnen de bebouwde kom en keek ook angstig om zich heen bij het zien van de patrouille. Hij probeerde nog te vluchten, maar werd na een korte achtervolging toch klemgereden.

Huis vol geld

De man stapte uit en gaf zich zonder enig verzet over aan de agenten. In zijn broekzak had hij 3.900 euro cash geld zitten. Groot was echter de verbazing van de agenten toen ze in de wagen zakken vol geld vonden in de koffer. Het bleek te gaan om bijna 280.000 euro.

Van waar dat geld allemaal kwam, wilde de man niet kwijt. Het parket vroeg de politie om ook een huiszoeking uit te voeren bij de man. Ook daar werden boodschappentassen vol bankbiljetten gevonden. “Het geld zat verstopt over de hele woning en in kasten, dozen en zelfs onder het bed”, zegt Caroline Vervaet van de politie.

1.785.000 euro

Het ging uiteindelijk om 1.785.000 euro aan cash geld, één van de grootste geldvangsten ooit voor een lokale politiezone, beweert Vervaet. Verder werden een luxueuze Audi A6 en de Mercedes in beslag genomen, net als een gestolen vuurwapen, een geldtelmachine en voor 26.000 euro aan juwelen.

Waar de grote sommen geld vandaan komen, zal nog moeten blijken. De man houdt de lippen stijf op elkaar. Al het geld werd ondertussen op een geblokkeerde rekening geplaatst. De verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden.