Eerste Belg die stierf aan Zuid-Afrikaanse variant was niet op reis geweest en had weinig sociaal contact : “Net dat is zorgwekkend”

De eerste besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is vastgesteld bij een intussen overleden vrouw uit West-Vlaanderen. Iemand zonder enige reisgeschiedenis én blijkbaar ook met beperkt sociaal contact. “En net dat is zorgwekkend”, zegt viroloog Piet Maes van de KU Leuven. “Als iemand met zo’n profiel het heeft, dan moet je niet naïef zijn: het is hier. Er zullen nog gevallen opduiken. Vooral als je weet dat deze persoon er al rond 21 december mee besmet was.” Maar moeten we ons nu zorgen maken voor snelle uitbraken en stijgingen in het aantal besmettingen?