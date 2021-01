Vrouw (29) vier dagen lang gegijzeld en gefolterd door ex-vriend voor de ogen van haar zoontje (5)

Lille -

Een 29-jarige vrouw uit Lille heeft vier dagen ware horror en zware mishandeling overleefd: haar ex-vriend overgoot haar met white spirit en dreigde haar in brand te steken, hij verkrachtte haar, stak een mes in haar mond en probeerde haar te verhangen. Haar 5-jarig zoontje was getuige van de gruweldaden. Pas na vier dagen kon het slachtoffer ontkomen. De rechtbank veroordeelt de man tot acht jaar celstraf.