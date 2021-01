Ouders van John: “Hij zat naast ons in de zetel toen nieuws over verbrand lichaam op tv was. Hij zei niets. Hij keek ernaar”

Zonnebeke / Brugge -

Toen de ouders van John Vandoolaeghe (31) op het journaal vernamen dat er in Geluwe het lichaam van een verkoolde vrouw was aangetroffen, zei zijn moeder letterlijk: “Hoe kun je dat in godsnaam doen. Ik versta dat niet.” Hun zoon, de moordenaar, zat toen naast hen in de zetel. “Hij zei niets. We merkten niets speciaals. Hij bleef rustig zitten.”