Ivo Rodrigues (Antwerp) gaat voor 3,5 jaar tekenen bij Famalicao

Afscheid van een publiekslieveling. Antwerp-winger Ivo Rodrigues (25) staat op het punt om voor 3,5 jaar bij Famalicao te tekenen. De akkoorden zijn er, het is wachten op de papierwinkel.

Famalicao was al eventjes geïnteresseerd in Rodrigues. En de transfer werd nu nog dringender, want sinds afgelopen weekend staat het laatste in de Portugese eerste klasse. De komst van Rodrigues is dus welgekomen. Hij zit op dit moment in zijn thuisland, hij is fit, de bedoeling is snel te debuteren.

Rodrigues dus blij, en ook bij Antwerp vinden ze het een goeie oplossing, want hij was sinds zijn aanvaring met Ivan Leko uit beeld en zijn contract liep eind dit seizoen af. Al zullen ze hem wel missen op de Bosuil, want hij was niet alleen een graag geziene ploegmaat, maar dus ook een van de chouchous van het publiek. In 85 duels scoorde hij tien keer en was hij goed voor negen assists.