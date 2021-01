Verdachte verdooft zijn date en rooft vervolgens zijn appartement leeg: politie verspreidt opsporingsbericht

Deurne - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar een man die op 8 oktober van vorig jaar tijdens een date een andere man verdoofd en bestolen heeft. Hij ging onder meer met een tablet, gps en geld aan de haal.

De feiten speelden zich af op donderdag 8 oktober 2020, drie dagen nadat de verdachte en het slachtoffer elkaar via de datingapp Grindr leren kennen hadden. De dader stelde zich voor als Jason, een 37-jarige Panamees die bij zijn zus in Schoten verbleef, en de twee besloten elkaar te ontmoeten.

‘Jason’ belde die bewuste donderdag om 21.20 uur aan bij het slachtoffer in Deurne. Nadat het slachtoffer een fles wijn geopend had en ze zich in de zetel gezet hadden, haalde de verdachte een stuk chocolade boven en bood dat aan. Hij schonk opnieuw wat wijn in. Wat daarna gebeurde, herinnert het slachtoffer zich niet.

Leeggeroofd

Toen de man weer bijkwam, stelde hij vast dat een tablet van het merk Samsung, een gps, een schoudertas, buitenlands geld, een flesje parfum en een keukenweegschaal verdwenen waren. “Waarschijnlijk goot hij ook nog de fles wijn leeg en spoelde hij de glazen af om zijn sporen uit te wissen”, aldus de politie. “Het slachtoffer was zo zwaar verdoofd dat hij pas twee dagen later besefte wat er was gebeurd.”

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte het appartement pas om 3.20 uur ’s nachts verliet. Hij wandelde via de Oude Bosuilbaan naar de Jan Welterslaan en de Bisschoppenhoflaan in de richting van het centrum van Antwerpen. De verdachte is normaal gebouwd en ongeveer 1,80 meter groot. “Hij heeft een lichtbruine huid, zwart haar en lijkt rond de 30 jaar oud. Zijn nickname op Grindr is Jelson maar hij noemt zichzelf Jason. Verder sprak hij Spaans en gebrekkig Engels en zei hij van Panama afkomstig te zijn. Op het moment van de feiten droeg hij een blauwe jas met kap en pelsen kraag en een donkere broek”, aldus de politie.