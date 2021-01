Bondsvoorzitter Mehdi Bayat mikt op zitje in Uitvoerend Comité UEFA

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat is een van de negen kandidaten voor acht beschikbare zitjes in het Uitvoerend Comité van de UEFA, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie donderdag bekend.

Op het 45e buitengewoon congres van de UEFA wordt er op 20 april in het Zwitserse Montreux gestemd. Naast Bayat gaat het om de Rus Alexander Dyukov, de Nederlander Just Spee, de Italiaan Gabriele Gravina, de Pol Zbigniew Boniek, de Engelsman David Gill, de Duitser Rainer Koch, de Zweed Karl-Erik Nilsson en de Turk Servet Yardimci. Bij de laatste vijf gaat het om een eventuele herverkiezing, zij zetelen momenteel al in het Uitvoerend Comité. Bij elke verkiezing geldt een ambtstermijn van vier jaar.

Het Uitvoerend Comité is een van de belangrijkste organen binnen de Europese voetbalconfederatie. In totaal zetelen er naast UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nog negentien leden: zestien afgevaardigden van de 55 UEFA-lidstaten, twee afgevaardigden van European Club Association (ECA) en één van European Leagues.

Voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker was in 2011 eveneens kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité, maar hij werd uiteindelijk niet verkozen. Toen waren er evenwel dertien kandidaten voor slechts zeven mandaten. De Keersmaecker zetelde wel in de juridische commissies van zowel de Wereldvoetbal FIFA als UEFA.