Politie evacueert honderden leerlingen in Diest na dreigement via Instagram

Diest - De politie van Diest evacueerde de honderden leerlingen van de scholen in de Peetersstraat en Mariëndaalstraat. Iemand dreigde via Instagram om de school in brand te steken.

Het berichtje over de brandstichting verscheen woensdagavond op Instagram en zou donderdag zijn opgemerkt. Alle leerlingen, verspreid over de scholen van het katholiek onderwijs in Diest, zijn geëvacueerd. De scholieren werden via de Smartschool-applicatie ingelicht waarna ze onder begeleiding van de lokale politie hun schoolgebouwen verlieten. Paniek was er niet.

De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over een arrestatie, maar dat werd nog niet bevestigd. Het is evenmin al bekend van wie het Instagram-account is waarop het dreigement te zien was.

De zaak wordt verder onderzocht.