Gearresteerde Ibrahima aan hartstilstand overleden

De 23-jarige Ibrahima Barrie, die zaterdag overleed na te zijn opgepakt door de Brusselse politie, is gestorven aan een hartstilstand. Dat kreeg zijn familie te horen op basis van de eerste vaststellingen, zo meldt hun advocaat Alexis Deswaef.

De autopsie bracht een hartanomalie aan het licht, zo kreeg de familie te horen. Hij zou een hartaanval hebben gekregen.

Nog volgens de advocaat zouden de eerste vaststellingen van het toxicologisch onderzoek niet wijzen op drugsgebruik.

Deswaef had eerder woensdagavond verklaard dat de politie zwaar in de fout was gegaan. Volgens de advocaat begon het al bij de arrestatie van Ibrahima. “Die was onwettig aangezien Ibrahima zijn fundamenteel recht uitoefende door de politie te filmen. Verder viel hij tijdens de fouillering op het commissariaat bewusteloos van zijn stoel. Daar hebben de agenten hem volgens onze informatie vijf tot zeven minuten laten liggen zonder enige reactie. Dat waren cruciale minuten waarin een leven had gered kunnen worden.”

Na een manifestatie voor de overleden jongeman kwam het woensdag tot zware rellen in Brussel. Er werden 116 mensen opgepakt. Vijf agenten raakten gewond en er werd veel schade aangebracht.