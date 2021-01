Leuvense onderzoekers ontdekken oorzaak van prikkelbaredarmsyndroom: “Het gaat wel degelijk om een echte ziekte”

Buikpijn, winderigheid, een opgeblazen gevoel en wisselende stoelgang. Voor wie last heeft van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is het bijna dagelijkse kost. Tot nu toe was de oorzaak ervan zo goed als onbekend, maar wetenschappers van de KU Leuven zijn erin geslaagd het mechanisme achter het PDS te achterhalen. Daarmee hopen ze de ziekte in de toekomst beter te kunnen opsporen en ook te werken aan een efficiëntere behandeling.