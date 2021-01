Kostenplaatje van renovatie Beursgebouw loopt op naar 46 miljoen euro

Brussel - De renovatie van het iconische Beursgebouw in hartje Brussel wordt steeds duurder. Het kostenplaatje bedraagt nu al 46 miljoen euro en dat is een forse stijging tegenover de oorspronkelijke raming. De cijfers werden donderdag bekendgemaakt door Bruzz en worden door Brussels burgemeester Philippe Close bevestigd aan Belga.

Het Beursgebouw staat intussen in de steigers en zo is de renovatie nu echt van start gegaan. De afronding van het project staat gepland tegen 2023. Dan moet de Beurs een open toegankelijk monument zijn met een doorgang tussen het Beursplein en de Grote Markt én met een bierbelevingscentrum met dakterras. Het budget van de renovatie van het iconische gebouw werd in september 2019 door burgemeester Close nog geraamd 34,5 miljoen euro. Vandaag is dat bedrag al opgelopen tot 54 miljoen euro.

“Ik ben fier dat we dit gebouw opnieuw hebben aangekocht en van de leegstand hebben gered. En erfgoed redden, ja, dat kost geld”, zei Close in september 2019.

De stad Brussel investeert zelf 10 miljoen euro, terwijl het Brussels gewest liefst 12 miljoen euro bijdraagt. Vanop federaal vlak wordt via Beliris 10 miljoen euro geïnvesteerd. De Belgische brouwers die betrokken zijn bij het project leggen 5 miljoen euro neer en vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt 7 miljoen vrijgemaakt. Tot slot draagt Monumenten en Landschappen nog 2 miljoen euro bij. De stad Brussel maakt ook nog bekend dat het 8 miljoen euro btw hoopt te recupereren.