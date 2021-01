Welles-nietesspelletje tussen Brussel en Londen over vrij verkeer van muzikanten

Waarom kunnen Britse muzikanten en hun crews niet langer ongehinderd toeren op het Europese vasteland en vice versa? De Britse regering schuift de verantwoordelijkheid in de schoenen van de Europese Unie, maar hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft donderdag ontkend dat hij zich tijdens de handelsonderhandelingen heeft verzet tegen vrij verkeer voor muzikanten.

“In het eerste ontwerpverdrag, dat we in maart hadden voorgesteld, hadden we redelijk ambitieuze voorstellen gedaan op het vlak van mobiliteit. Inclusief voor specifieke categorieën als journalisten, artiesten, muzikanten en nog andere. Maar je moet met twee zijn om een akkoord te maken”, zo verklaarde Barnier donderdag in de krant L’Echo.

Volgens de Europese hoofdonderhandelaar worden de gevolgen van de brexit nog steeds “onderschat en vaak slecht uitgelegd”. “Er is geen vrij verkeer meer omdat de Britten dat niet meer wilden. Ik heb het erg betreurd dat de Britten niet meer ambitie hadden voor de mobiliteit van personen.”

Visumplicht

Sinds het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari is er geen vrij verkeer van personen meer. Daardoor hebben Britse muzikanten en hun entourage voortaan een visum nodig wanneer ze over een periode van 180 dagen 90 dagen of langer in de Europese Unie willen toeren. De lidstaten kunnen ook werkvergunningen vragen, en ook het vervoer van instrumenten, materiaal en merchandise wordt lastiger. Een penibel vooruitzicht voor een sector die omwille van de coronapandemie al op apegapen ligt.

Artiesten als Radiohead-frontman Thom Yorke en Dua Lipa hebben al geprotesteerd. Ze hebben hun fans opgeroepen een petitie te steunen die de Britse regering oproept om werk te maken van een visumvrije toegang voor artiesten. De initiatiefnemers zamelden al meer dan 250.000 handtekeningen in.

De Britse regering ontkent echter dat zij de schuld draagt. Een woordvoerder van Downing Street zei dat de Britse onderhandelaars voorstellen hebben gedaan om de problemen van artiesten en entertainers op te lossen via de lijst van toegestane activiteiten voor zakenreizigers, maar “dat heeft de Europese Unie geweigerd”, klonk het. “Onze deur blijft open indien de Europese Unie haar positie zou wijzigen”, voegde hij toe.

Andere stemmen uit de Britse muziekbusiness relativeren de hetze dan weer. Ze wijzen erop het vrije verkeer bijvoorbeeld ook niet voor Amerikanen geldt, en die toeren toch ook al decennialang en masse in Europa. Ook The Who-icoon Roger Daltrey ziet het probleem niet. “Alsof wij niet op tour gingen voor we in de Europese Unie zaten”, zei de oudgediende aan Sky News.