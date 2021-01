Ex-Tottenham-speler: “Alderweireld en de andere Spurs-verdedigers zijn geen Terry en Carvalho”

Voormalig Tottenham-speler Jamie O’Hara (34) heeft op de Britse radiozender talkSPORT kritiek geuit op de verdedigende tactiek waar José Mourinho aan blijft vasthouden bij zijn ex-club. “Dier, Sanchez of Alderweireld zijn niet van hetzelfde niveau als de verdedigers die Mourinho in het verleden gehad heeft”, zei hij.

Na een sterke start waarbij ze zelfs even op kop stonden, is Tottenham de laatste weken weggezakt naar de zesde plek in de Premier League. Van hun laatste zes competitiematchen konden ze er slechts eentje winnen. Naar een reden is het niet lang zoeken: in vijf van die zes wedstrijden kon Tottenham niet meer dan één keer scoren. Tegelijk werd in slechts één van die matchen de nul gehouden.

“Ik denk dat ze achteraan niet goed genoeg zijn om een 1-0-voorsprong vast te houden”, deed O’Hara zijn argument uit de doeken bij talkSPORT. “Eric Dier, Davinson Sanchez of Toby Alderweireld zijn geen John Terry of Ricardo Carvalho. Ze zijn niet de spelers die Mourinho in het verleden gehad heeft.”

Met Terry en Carvalho centraal achterin leidde Mourinho Chelsea in 2004/2005 en 2005/2006 naar twee opeenvolgende titels. In die twee seizoenen incasseerden The Blues amper 15 en 22 goals in 38 wedstrijden. Tottenham zit nu aan 16 tegengoals in 17 matchen. Daarmee hebben ze wel de tweede beste verdediging van de Premier League.

“Ik denk dat met de aanvallende kwaliteiten die we hebben, je moet proberen blijven komen. Je moet proberen te blijven scoren”, aldus nog O’Hara, die behalve Tottenham ook voor huidige Premier League-teams Wolverhampton en Fulham uitkwam. Met Son Heung-min en Harry Kane, die al goed waren voor twaalf en elf goals dit seizoen, heeft Tottenham de nummers twee en drie van de huidige topschuttersstand van de Premier League in de rangen.