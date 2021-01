Eerste dag van proces tegen Bart De Pauw zit erop: “Drie jaar lang gezwegen, ik ben blij dat ik mijn verhaal ga kunnen doen”

De eerste dag van het proces tegen Bart De Pauw heeft een uur geduurd. De zitting draaide volledig rond de verzegelde enveloppen met daarin de verklaringen van de slachtoffers, en of de televisiemaker en zijn advocaten die mogen inkijken. Drie rechters beslissen daar op 11 februari over. Ook de verdere timing wordt dan bepaald.

Geflankeerd door zijn advocaten John Maes en Michaël Verhaeghe kwam Bart De Pauw donderdagmiddag toe aan de correctionele rechtbank in Mechelen. “Ik vond het belangrijk om hier te zijn”, zei hij voor hij de zaal betrad. “Het is tenslotte mijn proces dat hier gemaakt wordt.” De slachtoffers tekenden niet present en lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten An-Sofie Raes en Christine Mussche.

De zitting, die overigens amper 38 min duurde, draaide helemaal rond de verzegelde enveloppen met daarin de verklaringen die Maaike Cafmeyer en Liesa Naert aflegden bij de preventieadviseur van de VRT. Er werd de actrices volledige anonimiteit gegarandeerd en De Pauw en zijn advocaten konden ze dus niet inkijken. Maar daar willen ze opnieuw - de Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste eerder al dat ze verzegeld blijven - verandering in brengen.

Pertinent

“Het is cruciaal dat wij verifiëren wat ze aanvankelijk hebben gezegd toen de absolute anonimiteit was gegarandeerd”, zei meester Michaël Verhaeghe, die De Pauw verdedigt. “Er is geen materieel bewijs van die verklaringen, geen sms’en, enkel twee verklaringen. We willen weten hoe de VRT nadien op zoek is gegaan naar sms’en. Die stukken zijn pertinent, wij willen ze inkijken en onze verdediging daarop aanpassen.”

Volgens de burgerlijke partijen is het niet nodig dat hierover opnieuw geoordeeld moet worden. “De KI besliste op 19 mei 2019 dat het beroepsgeheim van de preventieadviseur geen lege doos is en de ontzegeling niet noodzakelijk is”, zegt meester An-Sofie Raes. “Men gebruikt vandaag identiek dezelfde argumenten, de toestand is identiek. De inhoud van die meldingen behoort al tot het strafdossier dus de ontzegeling is geen onmisbare schakel in dit proces. Wij vinden niet dat uw zetel zich hierover opnieuw moet buigen en verzetten ons tegen de ontzegeling.”

(Lees verder onder de video)

“Het ontzegelen zou beteken dat de functie van de preventieadviseur wordt uitgehold”, aldus Christine Mussche Video: Belga

11 februari

De rechter moet nu oordelen over de ontzegeling. Zij zal zich daar op 11 februari over uitspreken. Dan wordt ook de verdere timing van het proces vastgelegd.

Bij het verlaten van de zaal deed De Pauw nog een woordje bij de aanwezige pers. “Er is drie jaar lang heel wat over mij verschenen en ik heb drie jaar lang gezwegen. We hebben ons eigenlijk nooit verdedigd omdat we dat graag in de rechtbank wilden doen. Dat moment is er nu eindelijk. Ik ben blij dat het proces nu kan beginnen en ik mijn verhaal ga kunnen doen en het over de feiten ga kunnen hebben. En dan is het aan de rechtbank om te oordelen.” Tot dat oordeel van de rechtbank gaat de televisiemaker opnieuw zwijgen, gaf hij nog mee. “En daarna zien we elkaar wel weer.”