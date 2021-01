Ruimte voor maar 0,4 procent opslag komende twee jaar

De lonen mogen dit en volgend jaar maar met maximaal 0,4 procent stijgen bovenop de index. Dat blijkt uit de berekeningen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), zo is vernomen van verschillende bronnen. Het rapport wordt later donderdag officieel publiek gemaakt.

Het CRB-rapport vormt de basis voor onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) dat de loonnorm voor de privésector vastlegt. Deze loononderhandelingen worden elke twee jaar gevoerd. De jongste twee keren mochten de lonen telkens met 1,1 procent stijgen.

De sociale partners, verenigd in de Groep Van Tien, moeten nu een akkoord proberen vinden. In aanloop naar het verslag van de CRB werd er wel al stevig gediscussieerd. De werkgevers, bij monde van het VBO en Agoria, lieten al verstaan dat ze helemaal geen ruimte zien voor extra loon. Dat ontlokte bij de socialistische vakbond ABVV de opmerking dat de sociale vrede in dat geval in gevaar komt. Ook de metaalvakbonden pleitten voor een loonsverhoging, als middel om de economische relance te helpen.

De loonnorm is belangrijk omdat België een klein land is met een open economie, die sterk afhankelijk is van de uitvoer naar de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Als de Belgische loonkosten sneller stijgen dan die van de buurlanden, daalt de competitiviteit van onze economie, wat een negatieve impact kan hebben op de werkgelegenheid.