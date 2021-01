Dortmund-coach: “We gaan ervan uit dat Thorgan Hazard niet voor februari op het veld staat”

Borussia Dortmund kan de komende weken nog geen beroep doen op Thorgan Hazard. De Rode Duivel herstelt nog van een spierblessure die hij op 22 december opliep tijdens de bekerwedstrijd bij tweedeklasser Eintracht Braunschweig (0-2 zege).

“Thorgans revalidatie is volop bezig en hij zit volledig op schema. Maar we gaan ervan uit dat hij niet terug op het veld staat voor februari”, zei Dortmund-coach Edin Terzic donderdag in zijn vooruitblik naar het competitieduel van zaterdag thuis tegen rode lantaarn Mainz.

Ook de onfortuinlijke Axel Witsel kwam kort aan bod. De middenvelder werd maandag geopereerd aan zijn gescheurde achillespees en staat voor een lange revalidatie. “Jammer genoeg zal Axel Witsel, zoals iedereen weet, voor een lange tijd buiten strijd zijn. We duimen dat hij snel weer fit zal zijn”, aldus Terzic. Borussia Dortmund staat na vijftien speeldagen op de vierde plaats in de Bundesliga met 28 punten, vijf minder dan leider Bayern München.