Madrid schat schade door sneeuwstorm op 1,4 miljard euro

Volgens de burgemeester van de Spaanse hoofdstad Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, heeft de zware sneeuwstorm Filomena een schade veroorzaakt van 1,4 miljard euro. In totaal heeft de sneeuwstorm, die sinds vorige week over Spanje trok, al aan zes mensen het leven geëist.

Ook vandaag/donderdag is de situatie nog erg bar in Madrid. Verschillende wegen zijn nog niet toegankelijk door dikke pakken sneeuw. Omdat de sneeuw niet snel genoeg geruimd kan worden, is er ook een dikke laag ijs aanwezig. Afgelopen nacht werden in de Spaanse hoofdstad temperaturen opgemeten tot -12 graden Celsius. De komende dagen wordt wel iets zachter weer voorspeld.

De sneeuwval in Spanje was de zwaarste in het land sinds 1971. In vijf centraal gelegen regio’s, waaronder die van Madrid, geldt alarmfase rood. Het leger werd ook ingezet om ingesneeuwde mensen te redden. In Vega de Liordes, in de provincie Leon op zo’n 400 kilometer ten noorden van Madrid, moest met een opgetekende temperatuur van -35,8 graden Celsius zelfs het laagterecord eraan geloven.