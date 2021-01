Parket vraagt nu zélf vrijspraak in zoveelste rechtszaak rond meesteroplichter: “Zeker dertig vrouwen gaven mij al kredietkaart”

Ongezien tafereel donderdag in de Brugse strafrechtbank. Het parket vroeg er zowaar de vrijspraak voor meesteroplichter Piet Van Haut (51) nadat die een Knokse vrouw 56.000 euro lichter zou hebben gemaakt met haar kredietkaart. “Ik zie geen objectief bewijs dat hij die kaart niet mocht gebruiken”, stelde de procureur.

In 2016 stapte een 55-jarige vrouw uit Knokke naar de politie. De zaakvoerster van een taverne in de badstad beweerde dat Piet Van Haut zonder haar toestemming liefst 56.000 euro had uitgegeven met een ...