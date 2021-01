Leicester City bevestigt “zware klap”: Rode Duivel Dennis Praet staat drietal maanden aan de kant

Brendan Rodgers, coach van Leicester City, heeft bevestigd dat Dennis Praet (26) is drie maanden out met een scheur in de hamstrings. Hij staat zeker tot begin april aan de kant. “Een zware klap voor Leicester.”

Praet blesseerde zich dit weekend in ed bekermatch tegen Stoke City. Dat gebeurde in de laatste minuut. Youri Tielemans speelde de bal en in de sprint die daarop volgde, stopte Praet bruusk en liep hij de blessure op.

In tegenstelling tot bij Witsel komt het EK niet in gevaar voor de negenvoudige international. Hij mist wel de eerste wedstrijden in de WK-voorronde tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland eind maart.

“Praet zal tot drie maanden out zijn en dat is een forse tegenslag voor de club”, aldus Rodgers. “Het is een ongelukkige blessure. Het zal belangrijk zijn om niet te snel te herbeginnen, zodat de blessure tijd krijgt om te helen.”