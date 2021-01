Anderlecht, Club Brugge en Genk zijn al vroeg actief in deze mercato: “Transfers op deadline day zijn vaak paniekreacties”

Deadline day geeft een goeie indicatie van welke clubs slecht geleid worden. Dat zeggen niet wij, wel Gary Neville. En het moet zijn dat ook Vincent Mannaert en Peter Verbeke geloven in het credo van de voormalige voetballer van Manchester United. De mercato is nog niet halfweg en toch hebben zowel Club Brugge als Anderlecht het grootste deel van hun huiswerk al klaar. Voor blauw-zwart is dat geen nieuw gegeven, voor paars-wit wel. “Nog transfers móéten doen op deadline day, dat wil ik vermijden”, aldus Verbeke.