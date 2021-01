Ondanks negatief advies van privacywaakhond: registratie vingerafdruk op identiteitskaart mag van Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof ziet geen juridische problemen bij de registratie van vingerafdrukken op de Belgische identiteitskaarten. Het heeft een beroep daartegen van privacyactivisten verworpen.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) besliste in 2018 om, ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), digitale vingerafdrukken toe te voegen aan de elektronische identiteitskaart. De uitreiking van de vernieuwde kaarten is vorig jaar begonnen: in de loop van 2020 kregen ruim 53.000 Belgen zo’n eID, zo maakte huidig minister Annelies Verlinden (CD&V) onlangs nog bekend.

In maart 2019 startte privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert al een procedure op om de maatregel te laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof, onder meer omdat die niet wettelijk, niet proportioneel en niet veilig zou zijn. Via de crowdfundingcampagne “Stop de Vingerafdruk” en met zijn stichting Ministry of Privacy haalde hij daarvoor ruim 26.600 euro op. Ook de Liga voor Mensenrechten trok naar het Grondwettelijk Hof.