Meer besmettingen met Britse variant in ons land ontdekt: “We worden geconfronteerd met nieuw gevaar”

De federale testlabo’s stellen een “significante stijging” vast van coronastalen waarin het zogenaamde s-gen ontbreekt, wat mogelijk wijst op een besmetting met de Britse variant van het virus. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “De Britse variant circuleert ook in België.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg donderdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer vragen over de erg besmettelijke coronavarianten uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika van Karin Jiroflée (sp.a) en Patrick Prévot (PS).

De sp.a-vicepremier schetste geen rooskleurig beeld. “B117 (de Britse variant, red.) circuleert ook in ons land”, was hij duidelijk. Dat blijkt onder meer uit een pilootproject van professor Herman Goossens in Antwerpen, legde de minister uit. Daar zijn 17 recente verdachte clusters onderzocht, waarvan er 8 na een tweede specifieke PCR-test wel degelijk leken te wijzen op aanwezigheid van de Britse coronavariant. Concreet gaat het dan om 18 coronapatiënten. Van die 8 clusters is van 6 via genoomanalyse al bevestigd dat het wel degelijk om B117 ging. Bij de twee andere is die analyse nog niet gebeurd.

Niet altijd link met buitenland

Bovendien is er bij die mensen niet altijd een directe link met het buitenland, laat staan met Groot-Brittannië. Bij 3 van de 8 clusters is er geen verband met een ander land, bij de 5 anderen gaat het om banden met het Verenigd Koninkrijk maar ook met Libanon, Zwitserland en Dubaï. “Het zit dus breder verspreid”, aldus Vandenbroucke, die wel benadrukte dat die patiënten en hun huisarts erg snel gecontacteerd zijn door de lokale gezondheidsinspecteur.

Los van het Antwerpse proefproject stellen de federale testlaboratoria een significante stijging vast van stalen waarbij het zogenaamde s-gen ontbreekt, wat een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van de Britse variant. “Dat moet ons zorgen baren. We worden geconfronteerd met nieuw gevaar”, aldus Vandenbroucke.

“Wacht de analyse af”

Het coronacommissariaat is intussen gevraagd om de nieuwe gegevens mee te nemen in de analyse, zei de minister. Hij verwacht ten laatste vrijdagavond een advies. “Ik wacht die analyse af en ga me niet uitspreken over beslissingen rond nieuwe maatregelen. Maar de basisregels rond afstand, handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn even efficiënt ten opzichte van de nieuwe variant.”

De volgende vergadering van het Overlegcomité is pas voorzien voor volgende week vrijdag. Een vroegere bijeenkomst is niet uitgesloten, valt te horen in regeringskringen, al is daar nog niets over beslist.

Premier Alexander De Croo zei donderdag in de Kamer na vragen van Jasper Pillen (Open Vld), Catherine Fonck (cdH) en François De Smet (DéFI) dat de overheden de situatie sowieso dagelijks evalueren en dat aan de expertengroep GEMS is gevraagd om te bekijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van de Britse en andere besmettelijke coronavarianten in te dijken. “We verwachten dat rapport op korte termijn”, zei hij.

Intussen blijft reizen naar het buitenland wel “ten strengste afgeraden”, herhaalde hij meermaals. De richtlijnen voor wie terugkeert uit een rode zone - verplichte quarantaine en coronatest op dag 1 en dag 7 na terugkeer - blijven zeker nog gelden tot na de krokusvakantie, maakte De Croo duidelijk.