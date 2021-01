Nieuwe balans: vijftien politieagenten gewond en drie in shock bij rellen na betoging voor Ibrahima

De politie heeft een nieuwe balans gedeeld. Bij de rellen na de manifestatie voor de overleden Ibrahima Barrie, zijn woensdagavond in totaal 15 politieagenten gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Drie agenten die aanwezig waren in het commissariaat aan het Liedtsplein waar brand werd gesticht, waren in shock. Bij de rellen raakte ook één betoger gewond.

Eén van de politiemensen die gewond raakte, is een politieagente van wie beelden circuleren op sociale media. Daarop is te zien hoe de vrouw door een groep jongeren wordt aangevallen en geslagen, ook als ze al op de grond is gevallen. De agente raakte daarbij ernstig gewond aan de rug maar heeft donderdagnamiddag het ziekenhuis kunnen verlaten.

Bij de rellen werden ook 9 politievoertuigen beschadigd, terwijl het commissariaat aan het Liedtsplein ernstige schade opliep en minstens tijdelijk gesloten blijft. De relschoppers duwden ook een brandende vuilnisbak tegen de garagepoort van een commissariaat van de politie Brussel Hoofdstad/Elsene, in de Nicolaystraat.

Naar aanleiding van de rellen pakte de politie 112 mensen administratief op. Zij zullen allemaal een corona-pv krijgen omdat ze het samenscholingsverbod hebben overtreden, aldus nog de politie.

Geweld breed veroordeeld

“Ik begrijp dat burgers hun ongenoegen kenbaar willen maken, maar de manier waarop is compleet onaanvaardbaar”, zei Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie eerder al. Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en politievakbond VSOA veroordelen het geweld met klem.

Nu heeft ook MR-voorzitter Louis Bouchez zich in het debat gemengd. Hij noemt het geweld “totaal onaanvaardbaar”. “De controle over de Brusselse wijken moet terugkeren. Onze politiemensen moeten steun en bescherming krijgen tegen zo’n buitensporig geweld”, klonk het “De uitleg van Emir Kir is niet aanvaardbaar. Er zijn overal emoties in de samenleving en toch respecteren mensen de regels. Deze bijeenkomst was tegen de regels en is uit de hand gelopen. Hij moet daarom uitleg geven voor de bevoegde instanties.”

Ook de advocaat van de familie heeft gereageerd op het geweld. “Het is heel jammer dat de waardige bijeenkomst die de familie en de vrienden van Ibrahima hadden gewild daarna zo uit de hand is gelopen”, zegt hij aan De Standaard. “Dat valt niet goed te praten. De organisatoren hadden grote inspanningen gedaan om alles vreedzaam te doen verlopen. Helaas is dat niet gelukt. Spijtig dat mensen het slachtoffer zijn geworden van die vernielzucht: winkeliers, agenten, omstaanders...”