Trumps voormalige lijfarts Harold Bornstein overleden

Harold Bornstein, lijfarts van Donald Trump toen deze in 2015 presidentskandidaat was, is vorige vrijdag overleden. Dat blijkt uit een overlijdensbericht dat in de New York Times is gepubliceerd. Het was Bornstein die in 2015 verklaarde dat Trump “als hij verkozen wordt het gezondste individu zal zijn dat ooit verkozen werd”. Later zou Bornstein verklappen dat het Trump zelf was die hem die verklaring gedicteerd had.

In het bericht wordt Bornsteins doodsoorzaak niet verduidelijkt, maar wordt wel verder ingegaan op zijn lange carrière. Trump krijgt geen vermelding in die oplijsting, hoewel Bornstein van 1980 tot enkele jaren terug zijn lijfarts was. Daarvoor was Bornsteins vader de persoonlijke dokter van de vastgoedtycoon.

In de verklaring over Trump schreef Bornstein dat zijn patiënt “in uitstekende gezondheid” verkeerde, zonder verdere details of bewijzen daarvoor te geven.

De wat excentrieke Bornstein, eigenlijk een gastro-enteroloog, had gehoopt Trump naar het Witte Huis te volgen, maar die hoop werd helemaal de kop ingedrukt nadat hij in de New York Times had gezegd dat Trump het medicijn Propecia neemt, tegen kaalheid. Enkele dagen na die onthulling vielen drie medewerkers van Trump Bornsteins kabinet binnen om alle dossiers over Trump mee te nemen.