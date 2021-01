2020 een van drie warmste jaren ooit ondanks verkoelend fenomeen: VN waarschuwt voor “catastrofale temperatuurstijging”

Het afgelopen jaar was een van de drie warmste jaren ooit gemeten. Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties donderdag officieel bevestigd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwde dat we op weg zijn naar een catastrofale temperatuurstijging.

De gemiddelde temperatuur op aarde in 2020 was 14,9 graden. Dat is 1,2 graden boven de niveaus voor de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw, zei het VN-agentschap in Genève. De gemiddelden voor 2020, 2019 en 2016 zijn quasi gelijk.

De hoge temperaturen van 2020 werden opgetekend, ondanks La Nina, een natuurverschijnsel waardoor de temperatuur op aarde afkoelt. Volgens het WMO is dat nogmaals een duidelijke indicatie dat de mens een enorme impact heeft op de klimaatopwarming. “We zijn op weg naar een catastrofale temperatuurstijging van 3 tot 5 graden deze eeuw”, waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die erop aandrong om extra aandacht te schenken aan deze problematiek.