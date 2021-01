Vijf mannen riskeren 16 jaar cel voor foltering en vrijheidsberoving van vermeende verkrachter

Het parket heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Namen tot zestien jaar cel gevorderd tegen vijf beklaagden die vervolgd worden voor foltering, verkrachting, onmenselijke en onterende behandeling, het toebrengen van slagen en verwondingen, het uiten van bedreigingen, vrijheidsberoving en, voor sommigen, het niet verlenen van hulp aan iemand in gevaar.

De feiten speelden zich in de nacht van 24 op 25 juni 2019 in Fosses-la-Ville af. De vijf beklaagden voerden een strafexpeditie uit tegen een jongeman die seks met zijn vriendin zou hebben gehad zonder dat ze ermee had ingestemd. De jongeman werd de hele nacht lang gefolterd, vooral door drie van de beklaagden, terwijl de twee anderen erop toekeken.

Het slachtoffer moest als gevolg van wat hij onderging, geïnterneerd worden. Zijn advocaat eist een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.

Het parket van Namen vorderde gevangenisstraffen van zestien, dertien en tien jaar voor drie van de beklaagden, en één jaar cel voor de twee anderen, die het slachtoffer geen hulp boden.

De pleidooien volgen op 11 februari.