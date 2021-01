90 miljoen besmettingen later gaan we terug naar de start: coronacrisis begon op wildmarkt in Wuhan. Of toch niet?

Waar begon het coronavirus zijn verovertocht over de wereld? Een jaar en ruim 90 miljoen besmettingen later gaat een internationaal team van de WHO op zoek naar de bron. Ze kwamen donderdag aan in China en beginnen aan een onderzoek dat wellicht maanden zal aanslepen. Maar of er duidelijke antwoorden gaan komen en of ze veel hulp mogen verwachten van lokale experts is nog maar de vraag.