16-jarige opgepakt die dreigde school in brand te steken: tiener bekent de feiten

Diest - Het parket van Leuven heeft een 16-jarige opgepakt. De tiener dreigde op Instagram ermee brand te stichten in een school. Daarop werden duizend leerlingen geëvacueerd. De tiener heeft de feiten intussen bekend.

Het berichtje over de brandstichting verscheen woensdag op Instagram en zou donderdag zijn opgemerkt. Alle leerlingen, 350 van het lager onderwijs, 650 van het secundair en verspreid over de scholen van de katholieke scholengroep KSD in Diest, werden geëvacueerd. De scholieren werden via de Smartschool-applicatie ingelicht waarna ze onder begeleiding van de lokale politie hun schoolgebouwen verlieten. Paniek was er niet. De lessen werden preventief opgeschort. De 350 kinderen van de lagere school werden opgevangen in de voetbalkantine van het Warandestadion. De 650 scholieren van het middelbaar mochten naar huis.

Verdachte

Donderdag in de vooravond bevestigde het Leuvense parket dat een 16-jarige verdachte werd opgepakt. De minderjarige werd donderdagavond nog ondervraagd en heeft intussen bekend, zo meldt het Leuvense parket donderdagavond. “Hij bedoelde het als grap, “ zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “En heeft eigenlijk geen verklaring voor zijn gedrag. Morgenvoormiddag moet hij voor de jeugdrechter verschijnen.”