Huiszoeking bij voormalige geheim agent: “Op grond van de Veiligheid van de Staat”

Speurders hebben op dinsdag 12 januari in Waals-Brabant een huiszoeking uitgevoerd bij Nicolas Ullens de Schooten, een voormalige inlichtingenofficier van de Staatsveiligheid. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goede bronnen en wordt bevestigd door het parket van Brussel, schrijft de website van Knack donderdag.

“Wij kunnen bevestigen dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden in het kader van een gerechtelijk onderzoek”, reageert het parket van Brussel. “Daarnaast kunnen wij bevestigen dat het parket in dit dossier een onderzoeksrechter heeft gelast op grond van een klacht van de Veiligheid van de Staat.”

De inlichtingendienst zelf laat weten geen commentaar te geven op lopende onderzoeken.

“Ik beschouw mezelf als een klokkenluider”

Knack en Le Soir onthulden in juli dat het parket van Brussel een opsporingsonderzoek had geopend naar Nicolas Ullens de Schooten (55) voor schending van beroepsgeheim. De voormalige inlichtingenofficier werkte van 2007 tot 2018 bij de Staatsveiligheid, onder meer op de sectie wetenschappelijk en economisch potentieel. Verder werkte hij rond contraspionage en de radicale islam. In 2019 trad hij uit de anonimiteit en beschuldigde voormalig vicepremier Didier Reynders (MR) van corruptie.

Volgens Ullens de Schooten werden drie dozen met documenten en zijn computers meegenomen. “Ik beschouw mezelf als een klokkenluider. Alles wat ik heb gedaan of in het openbaar heb gezegd, heb ik gedaan in het algemeen belang. Ik heb er zelf geen enkel voordeel uit gehaald, wel integendeel”, citeert Knack.be hem.