Frankrijk neemt drastische maatregelen: vanaf zaterdag avondklok van 18 uur tot 6 uur voor heel het land

In Frankrijk moet iedereen vanaf zaterdag tussen 18 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends binnen blijven. Dat heeft premier Jean Castex donderdag aangekondigd op een persconferentie. In 25 departementen was die strenge avondklok al van kracht, in de overige 77 departementen mochten Fransen nog tot 20 uur de deur uit. De uitbreiding van de avondklok geldt voor zeker twee weken.

“De vandaag beschikbare gegevens lijken aan te tonen dat deze maatregel efficiënt is: in de 15 departementen waar al sinds 2 januari een avondklok vanaf 18 uur geldt, is de stijging van het aantal nieuwe coronagevallen twee of zelfs drie keer zwakker dan in andere departementen”, verduidelijkte Castex de uitbreiding van het huisarrest. Toch zit geen enkel departement vandaag al onder de alarmdrempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

De scholen blijven alleszins wel open, maar lessen lichamelijke opvoeding en indoor-buitenschoolse activiteiten worden tot nader order wel opgeschort. Een sluiting van de scholen wil de Franse regering te allen prijze vermijden.

De epidemiologische situatie in Frankrijk is volgens Castex “beheerst, maar breekbaar”. Hij maakt zich ook zorgen over de nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus. Als er een verdere verslechtering komt, dan zal een nieuwe lockdown “zonder verwijl” toegepast worden, aldus nog de Franse premier.

Het aantal coronabesmettingen lijkt op een hoog plateau te blijven, zei Castex nog. Gemiddeld worden elke dag zowat 16.000 besmettingen vastgesteld.

Castex maakte tijdens de persconferentie verder nog bekend dat alle reizigers die naar Frankrijk willen vanuit een niet-EU-land voortaan een negatieve coronatest zullen moeten voorleggen, voor hun vertrek. Daarnaast zullen ze op eer moeten verklaren dat ze zeven dagen in thuisisolatie gaan, om vervolgens een tweede test te ondergaan.