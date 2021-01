Nederlandse licht Vlamingen voor duizenden euro’s op bij aankoop kleding: “En nu moeten we haar met rust laten”

Al minstens elf Vlaamse vrouwen, maar wellicht nog veel meer, zijn opgelicht door een Nederlandse die merkkledij voor kinderen verkocht via het internet. De slachtoffers zijn minstens 10.000 euro kwijt, maar de kledij hebben ze nooit gekregen en de vrouw heeft haar profielen offline gehaald. De politie roept wie online koopt op om dat enkel via erkende websites te doen en waarschuwt voor de gevaren van zaken doen via sociale media.