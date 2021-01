Een veertigtal jonge leden van de harde supporterskern van Antwerp hebben in de vooravond de training van de beloften gestoord. Met één doel: Lamkel Zé.

Zonder geweld, maar wel met een duidelijke verbale boodschap aan de Kameroener: hij is voor hen niet meer welkom bij de Great Old. Ze waarschuwden hem dat ze hem “nooit meer in een Antwerpshirt” wilden zien, aangezien hij dat “niet meer waard” is.