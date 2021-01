Britse vissers kampen met enorme overschotten door Brexit-rompslomp, maar vissen in zijn nu “gelukkiger”, aldus brexiteer

De vissen in Britse wateren zijn “beter en gelukkiger” sinds de brexit. Zo heeft de vooraanstaande brexiteer Jacob Rees-Mogg donderdag in het parlement gereageerd op de grote problemen in de Schotse visserijsector.

Sinds het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari zitten de Schotse vissers met de handen in het haar. De Schotten voerden tot Nieuwjaar het grootste deel van hun vangst uit naar het Europese vasteland, maar de nieuwe bureaucratische rompslomp bemoeilijkt de export van verse vis aanzienlijk. Het gevolg: grote overschotten op de lokale markt en kelderende prijzen.

Fractieleider Tommy Shepherd van de Schotse SNP kloeg de “brexitramp” voor de Schotse visserij aan in het Lagerhuis, maar Rees-Mogg toonde zich niet onder de indruk. “De regering probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar het belangrijkste is dat we onze vis terug hebben. Het is nu Britse vis en dus betere en gelukkigere vis”, zei de conservatief.

Het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bepaalt dat de vangstquota voor Europese vissers in Britse wateren worden teruggeschroefd. Premier Boris Johnson vierde dit als een succes voor de nationale soevereniteit. “Uiteraard is er geen overweldigend bewijs” dat de vissen er zelf gelukkiger van geworden zijn, schertste parlementsvoorzitter Lindsay Hoyle na de opmerking van Rees-Mogg.